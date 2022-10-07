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Чанов — о возможном трансфере Селихова в «Зенит»: он не сильнее Кержакова

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Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал возможный трансфер голкипера столичного «Спартака» Александра Селихова в петербургский «Зенит».

«Я бы не сказал, что сильнее. Мне кажется, что ни один из игроков, переходящих в «Зенит», не может быть уверен, что его ждёт тёплое место. Если конкуренция будет выдержана, то в составе будет тот, кто сильнее», — цитирует Чалова «Спорт день за днём».

Селихов перешёл в «Спартак» из пермского «Амкара» в 2017 году. Контракт 28-летнего голкипера со столичным клубом истекает в декабре 2022 года. В текущем сезоне он провёл девять матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Ранее Игорь Федотов заявил, что Василия Казарцева нельзя назначать на «Спартак».

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