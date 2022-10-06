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Федотов: Казарцева нельзя назначать на «Спартак»

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Бывший арбитр Российской премьер-лиги (РПЛ) Игорь Федотов прокомментировал назначение Василия Казарцева главным судьёй матча 12-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Крыльями Советов».
Федотов: Казарцева нельзя назначать на «Спартак»
  • РИА Новости

«Казарцева нельзя назначать на «Спартак». Этого просто нельзя делать… Назначьте вы на «Спартак» Турбина, например. Но его отправили в очередной раз судить «Сочи» с «Локомотивом», который в плохой форме сейчас», — цитирует Федотова Sport24.

Напомним, что Казарцев будет главным арбитром в матче «Спартака» впервые с августа 2020 года. В той встрече рефери назначил скандальный пенальти в ворота красно-белых.

Матч между «Спартаком» и «Крыльями Советов» состоится 9 октября на стадионе «Открытие Банк Арена».

После 11 туров РПЛ «Спартак» набрал 22 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Крылья Советов» располагаются на 11-й строчке с 11 очками.

Ранее Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал на два матча тренера «Крыльев Советов» по физподготовке Владимира Зеленовского за оскорбление судей.

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