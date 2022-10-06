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Тренер «Крыльев Советов» дисквалифицирован на две игры за оскорбление судей

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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал на два матча тренера «Крыльев Советов» по физподготовке Владимира Зеленовского за оскорбление судей.
Тренер «Крыльев Советов» дисквалифицирован на две игры за оскорбление судей
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  • © ПФК «Крылья Советов» (Самара)

В матче 11-го тура чемпионата России между «Крыльями» и «Краснодаром» тренер после финального свистка получил красную карточку.

Игра, которая прошла на стадионе «Солидарность Арена», завершилась со счётом 0:0.

«Крылья Советов» с 11 очками находятся на 11-й позиции. «Краснодар» (21) занимает пятое место в чемпионате России.

Ранее Руслан Нигматуллин оценил сейв вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в матче с «Крыльями Советов».

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