Тренер «Крыльев Советов» дисквалифицирован на две игры за оскорбление судей
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- © ПФК «Крылья Советов» (Самара)
В матче 11-го тура чемпионата России между «Крыльями» и «Краснодаром» тренер после финального свистка получил красную карточку.
Игра, которая прошла на стадионе «Солидарность Арена», завершилась со счётом 0:0.
«Крылья Советов» с 11 очками находятся на 11-й позиции. «Краснодар» (21) занимает пятое место в чемпионате России.
Ранее Руслан Нигматуллин оценил сейв вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в матче с «Крыльями Советов».