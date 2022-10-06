Тренер «Крыльев Советов» дисквалифицирован на две игры за оскорбление судей

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал на два матча тренера «Крыльев Советов» по физподготовке Владимира Зеленовского за оскорбление судей.

В матче 11-го тура чемпионата России между «Крыльями» и «Краснодаром» тренер после финального свистка получил красную карточку.

Игра, которая прошла на стадионе «Солидарность Арена», завершилась со счётом 0:0.

«Крылья Советов» с 11 очками находятся на 11-й позиции. «Краснодар» (21) занимает пятое место в чемпионате России.

Ранее Руслан Нигматуллин оценил сейв вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в матче с «Крыльями Советов».