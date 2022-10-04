Нигматуллин оценил сейв вратаря «Краснодара» Сафонова в матче с «Крыльями Советов»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался в адрес голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова.

«На самом деле очень крутой сейв. Здесь в нём прежде всего заслуга вратаря. Бывает, когда атакующий игрок наносит удар с близкого расстояния, а мяч в большей степени попадает в плечо или в руку. Конечно, и в таком случае это заслуга голкипера, но в данной ситуации Матвей именно среагировал на удар», — цитирует Нигматуллина «Матч ТВ».

Игра, которая прошла на стадионе «Солидарность Арена», завершилась со счётом 0:0.

«Крылья Советов» с 11 очками находятся на 11-й позиции. «Краснодар» (21) занимает пятое место в чемпионате России.

Сафонов является воспитанником «Краснодара». В составе «быков» он отыграл 121 матч, пропустил 145 голов и провёл 35 встреч без пропущенных мячей.

Действующее соглашение 23-летнего голкипера с «Краснодаром» истекает 30 июня 2023 года.

Ранее главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук высказался о ситуации с контрактом Сафонова.