Сторожук: Сафонов не уйдёт из «Краснодара», даже если его будут выгонять

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук высказался о ситуации с контрактом вратаря Матвея Сафонова.

«Честно, я не слежу за этими моментами. Но Матвей — тот игрок, который не уйдёт из «Краснодара», даже если его будут выгонять. Но вопросы о новом контракте не ко мне», — цитирует Сторожука Metaratings.ru.

По его словам, Сафонов является настоящим капитаном и отличным человеком. Как признался Сторожук, он бы хотел, чтобы голкипер и клуб достигли соглашения и продлили контракт.

Сафонов является воспитанником «Краснодара». В составе «быков» он отыграл 121 матч, пропустил 145 голов и провёл 35 встреч без пропущенных мячей.

Действующее соглашение 23-летнего голкипера с «Краснодаром» истекает 30 июня 2023 года.

Ранее защитник «быков» Вячеслав Литвинов оценил шансы команды выиграть Кубок России по футболу сезона-2022/23.