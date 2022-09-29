Литвинов считает, что «Краснодару» по силам выиграть Кубок России

Защитник «Краснодара» Вячеслав Литвинов оценил шансы команды выиграть Кубок России по футболу сезона-2022/23.

«У нас всегда есть цели: выиграть Кубок и чемпионат России. Мы хотим расти, выигрывать. У нас нет титула. Мы не побеждали в Кубке России. Тем более сейчас нет еврокубков. Это большой шанс для нас проявить себя, взять трофей. Я думаю, мы спокойно это сейчас можем», — цитирует Литвинова Metaratings.

Он также добавил, что «Краснодару» по силам занять в чемпионате место не ниже третьего.

«Краснодар» (семь очков) по итогам трёх туров лидирует в группе A Кубка России. Следующий матч в турнире команда проведёт 19 октября с «Пари НН».

«Краснодар» (20 очков) в чемпионате России после десяти туров занимает четвертое место. Лидирует в РПЛ «Зенит» (26).

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