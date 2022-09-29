Адиев заявил, что не ждёт скорого возвращения российского спорта в Европу

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев поделился мнением о перспективах возвращения российского футбола на международную арену.

«Мне было понятно, что Россию не допустят до жеребьёвки Евро. Пока положение только усугубляется, и я не знаю, насколько оно ещё усугубится. К сожалению, скорейшего возвращения России в Европу я не вижу», — приводит слова Алиева «Чемпионат».

Союз европейских футбольных ассоциаций исключил сборную России из розыгрыша Лиги наций и не допустил её до участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее бывший тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран выразил уверенность, что российский футбол вернётся на международную арену в 2026 году.