военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Адиев заявил, что не ждёт скорого возвращения российского спорта в Европу

Короткая ссылка
Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев поделился мнением о перспективах возвращения российского футбола на международную арену.
Адиев заявил, что не ждёт скорого возвращения российского спорта в Европу
  • РИА Новости

«Мне было понятно, что Россию не допустят до жеребьёвки Евро. Пока положение только усугубляется, и я не знаю, насколько оно ещё усугубится. К сожалению, скорейшего возвращения России в Европу я не вижу», — приводит слова Алиева «Чемпионат».

Союз европейских футбольных ассоциаций исключил сборную России из розыгрыша Лиги наций и не допустил её до участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее бывший тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран выразил уверенность, что российский футбол вернётся на международную арену в 2026 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить