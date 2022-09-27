Юран уверен, что российский футбол вернётся на международную арену в 2026 году

Бывший тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран выразил уверенность, что российский футбол вернётся на международную арену в 2026 году.

«Думаю, мы пропустим этот цикл — чемпионат мира в Катаре и Евро-2024, а уже в 2026-м обязательно будем играть в Европе, уверен. Не надо плакать и ныть! Нужно заниматься сборной России. Кто не хочет в сборную, ради бога — идите играть в клубе», — цитирует Юрана «РБ Спорт».

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключил сборную России из розыгрыша Лиги наций и не допустил её до участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин заявил, что национальная команда в сложившихся условиях могла бы организовать матчи, используя человеческие ресурсы внутри страны.