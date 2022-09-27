военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Юран уверен, что российский футбол вернётся на международную арену в 2026 году

Короткая ссылка
Бывший тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран выразил уверенность, что российский футбол вернётся на международную арену в 2026 году.
Юран уверен, что российский футбол вернётся на международную арену в 2026 году
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Думаю, мы пропустим этот цикл — чемпионат мира в Катаре и Евро-2024, а уже в 2026-м обязательно будем играть в Европе, уверен. Не надо плакать и ныть! Нужно заниматься сборной России. Кто не хочет в сборную, ради бога — идите играть в клубе», — цитирует Юрана «РБ Спорт».

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключил сборную России из розыгрыша Лиги наций и не допустил её до участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин заявил, что национальная команда в сложившихся условиях могла бы организовать матчи, используя человеческие ресурсы внутри страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить