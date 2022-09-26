Сёмин считает, что сборной России стоит организовать матч с командой Первой лиги

Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин считает, что национальная команда в сложившихся условиях могла бы организовать матчи, используя человеческие ресурсы внутри страны.

«Думаю, это хороший матч. В том числе в связи с тем, что мало международных матчей. Это хорошее решение. Я бы, например, кстати, для сборной порекомендовал провести встречу со сборной Первой лиги», — цитирует Сёмина «Матч ТВ».

Он также подчеркнул, что сборная России может провести матч с командой легионеров Российской премьер-лиги (РПЛ).

20 сентября Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что сборная России не примет участия в жеребьёвке квалификационного турнира чемпионата Европы 2024 года, которая пройдёт во Франкфурте 9 октября.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключил сборную России из розыгрыша Лиги наций и не допустил её до участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев прокомментировал решение УЕФА об отстранении сборной России от участия в отборочном турнире к чемпионату Европы 2024 года.