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Осинькин: Горшков может пропустить матч со «Спартаком» по состоянию здоровья

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Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о ходе восстановления после травмы защитника Юрия Горшкова.

«Сейчас мы проводим обследование. Пока Юрий не тренируется. Перед игрой со «Спартаком» решим, здоров он или нет. Сейчас мы не знаем», — цитирует Осинькина Sport24.

Горшков на 20-й минуте матча 11-го тура чемпионата России по футболу с «Краснодаром» (0:0) был заменён из-за травмы.

«Крылья» в следующем матче РПЛ сыграют в гостях со «Спартаком» 9 октября.

Ранее Игорь Федотов заявил, что Василия Казарцева нельзя назначать на «Спартак».

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