В «Балтике» 2 октября девушку Гогричиани просили «ничего не комментировать»

Представители «Балтики» связались с девушкой нападающего Гочи Гогричиани, Кристиной Куддус, ещё 2 октября по поводу избиения со стороны игрока.

Девушка выложила скриншот, где представители клуба попросили её не комментировать ситуацию, потому что в «Балтике» уже разбираются с инцидентом. Ей также написали, что футболист будет наказан.

После этого контакты клуба с Кристиной прекратились, а игрок продолжал тренироваться.

6 октября девушка 22-летнего россиянина рассказала об избиении со стороны игрока.

Позднее стало известно, что «Балтика» отстранила Гогричиани от тренировок.