В «Балтике» 2 октября девушку Гогричиани просили «ничего не комментировать»
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Девушка выложила скриншот, где представители клуба попросили её не комментировать ситуацию, потому что в «Балтике» уже разбираются с инцидентом. Ей также написали, что футболист будет наказан.
После этого контакты клуба с Кристиной прекратились, а игрок продолжал тренироваться.
6 октября девушка 22-летнего россиянина рассказала об избиении со стороны игрока.
Позднее стало известно, что «Балтика» отстранила Гогричиани от тренировок.