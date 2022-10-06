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Гимнастка Пасека объяснила, почему решила уехать из России

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Двукратная чемпионка мира по спортивной гимнастике Мария Пасека рассказала, почему уехала из России.
Гимнастка Пасека объяснила, почему решила уехать из России
  • globallookpress.com
  • © MATEUSZ SLODKOWSKI/FOTONEWS/www.imago-images.de

«Мне предложили работу тренером за рубежом, и я дала согласие. Я не собираюсь расставаться навсегда со своей страной и очень люблю Россию. Очень надеюсь, что мой заграничный опыт будет потом востребован дома», — цитирует Пасеку ТАСС. 

6 октября 27-летняя россиянка объявила, что покидает пределы России.

Напомним, что Пасека трижды становилась серебряной призёркой Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году, а также в Рио-де-Жанейро в 2016-м. Гимнастка также является двукратной чемпионкой мира в опорном прыжке.

Ранее в Федерации спортивной гимнастики отреагировали на заявление Пасеки об отъезде из России.

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