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В Федерации спортивной гимнастики отреагировали на заявление Пасеки об отъезде из России

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Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов прокомментировал заявление четырёхкратной призёрки Олимпийских игр российской гимнастки Марии Пасеки об отъезде из России.
В Федерации спортивной гимнастики отреагировали на заявление Пасеки об отъезде из России
  • Gettyimages.ru
  • © Ian MacNicol

В четверг, 6 октября, 27-летняя россиянка объявила, что покидает пределы России.

«Мария никуда не уезжала! Она в России. Пасека могла уехать в Европу или США? У меня нет такой информации. Она сейчас в России, это факт», — приводит слова Титова СЭ.

Пасека трижды становилась серебряной призёркой Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году, а также в Рио-де-Жанейро в 2016-м. Гимнастка также является двукратной чемпионкой мира в опорном прыжке.

Ранее депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала отъезд пятикратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Анастасии Давыдовой из России.

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