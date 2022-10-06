В Федерации спортивной гимнастики отреагировали на заявление Пасеки об отъезде из России

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов прокомментировал заявление четырёхкратной призёрки Олимпийских игр российской гимнастки Марии Пасеки об отъезде из России.

В четверг, 6 октября, 27-летняя россиянка объявила, что покидает пределы России.

«Мария никуда не уезжала! Она в России. Пасека могла уехать в Европу или США? У меня нет такой информации. Она сейчас в России, это факт», — приводит слова Титова СЭ.

Пасека трижды становилась серебряной призёркой Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году, а также в Рио-де-Жанейро в 2016-м. Гимнастка также является двукратной чемпионкой мира в опорном прыжке.

Ранее депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала отъезд пятикратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Анастасии Давыдовой из России.