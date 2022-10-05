Губерниев — о конфликте Гаджиева и Уткина: реакция Камила была чрезмерной

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о конфликте между журналистом Василием Уткиным и главой ММА-промоушена AMC Fight Nights Global Камилом Гаджиевым.

«В наше время нужно быть очень осторожным со словами и уметь держать себя в руках. С уважением отношусь к обоим. Надо узнать, почему Василий не подал ему руки. Но с моей точки зрения, реакция Камила была чрезмерной», — цитирует Губерниева Sport24.

Он также отметил, что сейчас нужно быть сдержаннее с людьми, насколько это возможно.

Перед матчем между командой Гаджиева и клубом Уткина глава MMA протянул журналисту руку, однако тот отказался её пожать. После этого руководитель Fight Nights несколько раз дал лёгкую пощёчину Уткину.

Ранее Губерниев отреагировал на поражение «Рубина» в матче 1/32 финала Кубка России с «Волгой».