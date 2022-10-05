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Гаджиев дал пощёчину Василию Уткину перед матчем в Медиалиге

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В Интернете появилось видео конфликта известного журналиста Василия Уткина с главой ММА-промоушена AMC Fight Nights Global Камилом Гаджиевым.
Гаджиев дал пощёчину Василию Уткину перед матчем в Медиалиге
  • РИА Новости

Перед матчем между командой Гаджиева и клубом Уткина глава MMA протянул журналисту руку, однако тот отказался её пожать. После этого руководитель Fight Nights несколько раз дал лёгкую пощёчину Уткину.

Напомним, что Гаджиев пообещал своей команде выплатить полмиллиона рублей призовых за победу в Медиалиге над «Эгриси», которым владеет Уткин.

Ранее Гаджиев высказался о мобилизации бойца Владимира Минеева в Вооружённые силы Российской Федерации.

  • gadzhiev-utkin

 

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