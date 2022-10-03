Гаджиев планирует посмотреть в ноябре бой Минеева, получившего повестку

Президент AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев высказался о мобилизации бойца Владимира Минеева в вооруженные силы Российской Федерации.

«Я не силён в вопросах военной службы и всего, что с ней связано! Я бы хотел, чтобы он оставался в нашем строю, и посмотрел бы его поединок по правилам кикбоксинга, который ФКР запланировала на 18 ноября», — написал Гаджиев в соцсетях.

Минеев провёл 19 боёв в ММА. На его счету 17 побед, одно поражение и одна ничья. В октябре 2021 года Владимир нокаутировал Магомеда Исмаилова в реванше.

32-летний боец 25 сентября сообщил, что получил повестку из военкомата.

Ранее Минеев заявил, что не собирается бегать от военкомата.