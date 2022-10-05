Губерниев: Слуцкий и «Рубин» — это мазохизм

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на поражение «Рубина» в матче 1/32 финала Кубка России с «Волгой».

«Слуцкий и «Рубин» — это мазохизм. Любительский чемпионат Татарстана не то, что грозит команде. Она оттуда вылетит и будет играть в лиге района. Вся ситуация в «Рубине» — как ходьба по граблям или как назло маме обморозить уши», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что казанской команде нужно поблагодарить Слуцкого и нанять другого тренера.

Встреча на стадионе «Труд» завершилась со счётом 2:1 в пользу «Волги».

В составе ульяновского клуба мячи забили Кирилл Морозов (22-я минута) и Александр Сапета (66-я). У «Рубина» отличился Кирилл Косарев (1-я).

Ранее бывший главный тренер казанского клуба Ринат Билялетдинов высказался о вылете «Рубина» в 1/32 финала Кубка России.