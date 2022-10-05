Губерниев: Слуцкий и «Рубин» — это мазохизм
- РИА Новости
«Слуцкий и «Рубин» — это мазохизм. Любительский чемпионат Татарстана не то, что грозит команде. Она оттуда вылетит и будет играть в лиге района. Вся ситуация в «Рубине» — как ходьба по граблям или как назло маме обморозить уши», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».
Он также подчеркнул, что казанской команде нужно поблагодарить Слуцкого и нанять другого тренера.
Встреча на стадионе «Труд» завершилась со счётом 2:1 в пользу «Волги».
В составе ульяновского клуба мячи забили Кирилл Морозов (22-я минута) и Александр Сапета (66-я). У «Рубина» отличился Кирилл Косарев (1-я).
Ранее бывший главный тренер казанского клуба Ринат Билялетдинов высказался о вылете «Рубина» в 1/32 финала Кубка России.