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Билялетдинов высказался о вылете «Рубина» в 1/32 финала Кубка России

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Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал вылет казанской команды из Кубка России.
Билялетдинов высказался о вылете «Рубина» в 1/32 финала Кубка России
  • РИА Новости

«Неприятно, когда команда вылетает на такой стадии Кубка России. В конце матча «Волга» должна была забивать третий, а не «Рубин» сравнивать. Поражение на этой стадии будет шумным, много возгласов будет. Руководству клуба не хотелось бы, чтобы «Рубин» так рано вылетел из кубка», — цитирует Билялетдинова «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что казанский клуб, который ставит цель выйти в Российскую премьер-лигу, должен доходить до высокой стадии в Кубке страны.

Встреча на стадионе «Труд» завершилась со счётом 2:1 в пользу «Волги».

В составе ульяновского клуба мячи забили Кирилл Морозов (22-я) и Александр Сапета (66-я). У «Рубина» отличился Кирилл Косарев (1-я).

Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что спокойно относится к призывам болельщиков казанского клуба отправить его в отставку.

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