Слуцкий: выдерживаю любое давление фанатов, не зря наращивал вес
- РИА Новости
«Нечего сказать на это. Недаром я столько лет наращивал вес. Я спокойно выдерживаю любое давление такого рода», — сказал Слуцкий на пресс-конференции.
Встреча на стадионе «Труд» завершилась со счётом 2:1 в пользу «Волги».
В составе ульяновского клуба мячи забили Кирилл Морозов (22-я) и Александр Сапета (66-я). У «Рубина» отличился Кирилл Косарев (1-я).
Ранее в «Рубине» прокомментировали назначение Наиля Измайлова на пост президента ФНЛ.