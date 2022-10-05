Слуцкий: выдерживаю любое давление фанатов, не зря наращивал вес

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что спокойно относится к призывам болельщиков казанского клуба отправить его в отставку.

«Нечего сказать на это. Недаром я столько лет наращивал вес. Я спокойно выдерживаю любое давление такого рода», — сказал Слуцкий на пресс-конференции.

Встреча на стадионе «Труд» завершилась со счётом 2:1 в пользу «Волги».

В составе ульяновского клуба мячи забили Кирилл Морозов (22-я) и Александр Сапета (66-я). У «Рубина» отличился Кирилл Косарев (1-я).

Ранее в «Рубине» прокомментировали назначение Наиля Измайлова на пост президента ФНЛ.