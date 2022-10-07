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Бурчак рассказал, что помогает Емельяненко не вернуться к употреблению алкоголя

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Никита Бурчак, менеджер Александра Емельяненко, рассказал, что помогает спортсмену не вернуться к пагубным привычкам.
Бурчак рассказал, что помогает Емельяненко не вернуться к употреблению алкоголя
  • РИА Новости

«Во-первых, с ним на связи постоянно находится врач, профессионально разбирающийся в данной проблеме. Он даёт некоторые медикаментозные советы, помогающие спортсмену побороть тягу и избежать срыва. Плюс моральное состояние у него сейчас совершенно иное, чем раньше. По ходу подготовки к поединку с Дациком в Екатеринбурге Александра окружали правильные люди. Плюс рядом находилась жена. Теперь у него совсем другие цели в жизни. Наконец, очень важно, что он и после возвращения в «клетку» не остался в одиночестве, как произошло в прошлом году», — заявил Бурчак в интервью RT.

Ранее менеджер Емельяненко признался, что переговоры о реванше с Дациком не ведутся.

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