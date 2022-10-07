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Менеджер Емельяненко — о реванше с Дациком: на данный момент переговоры не ведутся

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Никита Бурчак, менеджер Александра Емельяненко, признался, что переговоры о реванше с Вячеславом Дациком пока не ведутся.
Менеджер Емельяненко — о реванше с Дациком: на данный момент переговоры не ведутся
  • РИА Новости

«Во-первых, подобные бои так быстро не делаются. Во-вторых, ответный поединок будет стоить дороже, чем первый. Их борьбу можно сравнить с противостоянием Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова, вторую и третью части которого зрители ждали с возрастающим интересом. Сейчас Саше как раз важно доказать, что он не «сбитый лётчик». Вероятно, после двух-трёх побед появится смысл начинать обсуждать реванш. Но он априори выгоден всем сторонам», — заявил менеджер в интервью RT.

Ранее Бурчак ответил на вопрос, сколько Емельяненко заработает за бой с Еркаевым.

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