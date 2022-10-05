военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Сёмин оценил решение провести финал Кубка России — 2022/2023 в «Лужниках»

Короткая ссылка
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на решение Российского футбольного союза (РФС) провести финал Кубка России на стадионе «Лужники» в Москве.
Сёмин оценил решение провести финал Кубка России — 2022/2023 в «Лужниках»
  • РИА Новости

«Я думаю, что финал всегда нужно проводить там, где можно собрать самую большую аудиторию. Я считаю, что стадион «Лужники» для этого подходит», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

Такое решение принято 5 октября на исполкоме Российского футбольного союза, сообщает пресс-служба организации.

«Спартак» обыграл в финальном матче Кубка России сезона-2021/22 «Динамо» (2:1).

В составе «Спартака» голами отметились Александр Соболев (11-я минута) и Квинси Промес (73-я). У «Динамо» отличился Арсен Захарян (55-я).

Ранее экс-президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц отреагировал на решение РФС провести финал Кубка России сезона-2022/23 на стадионе «Лужники».

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить