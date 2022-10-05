Сёмин оценил решение провести финал Кубка России — 2022/2023 в «Лужниках»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на решение Российского футбольного союза (РФС) провести финал Кубка России на стадионе «Лужники» в Москве.

«Я думаю, что финал всегда нужно проводить там, где можно собрать самую большую аудиторию. Я считаю, что стадион «Лужники» для этого подходит», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

Такое решение принято 5 октября на исполкоме Российского футбольного союза, сообщает пресс-служба организации.

«Спартак» обыграл в финальном матче Кубка России сезона-2021/22 «Динамо» (2:1).

В составе «Спартака» голами отметились Александр Соболев (11-я минута) и Квинси Промес (73-я). У «Динамо» отличился Арсен Захарян (55-я).

Ранее экс-президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц отреагировал на решение РФС провести финал Кубка России сезона-2022/23 на стадионе «Лужники».