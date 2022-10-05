Кварацхелия: мечты сбываются — я играю в Лиге чемпионов и забил гол

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия поделился эмоциями после победы над «Аяксом» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Могу сказать, что мечты сбываются! Я играю в Лиге чемпионов плюс сегодня забил. Очень счастлив. Но самое важное заключается в том, что команда одержала победу», — заявил игрок после матча.

Встреча проходила в Амстердаме и завершилась со счётом 6:1 в пользу гостей.

«Наполи» набрал девять очков и занимает первое место в турнирной таблице группы A. «Аякс» с тремя баллами располагается на третьей позиции.

Ранее Лучано Спаллетти прокомментировал победу над «Аяксом» в Лиге чемпионов.