Почётный президент ОКР Жуков считает наглым шантажом заявление Баха

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков высказался о заявлении президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

«На мой взгляд, это, конечно, провокационное заявление. В очередной раз смешиваются спорт и политика. Это своего рода шантаж, на который ни в коем случае нельзя поддаваться», — цитирует Жукова РИА Новости.

Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) выразил надежду, что никто из российских спортсменов не пойдёт на такой шаг.

«По крайней мере, все, у кого я спрашивал, однозначно заявили, что не будут этого делать», — добавил Жуков.

30 сентября президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Борис Пайкин назвал «лукавым» заявление Баха.











