Итальянский журналист: Месси примет решение о своём будущем в ПСЖ после окончания сезона

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси сообщил, что пока не готов говорить о своём будущем во французской команде.

Месси определится со своим будущим уже после завершения сезона. Сейчас форвард сборной Аргентины не хочет, чтобы что-то отвлекало его от футбола и подготовки к чемпионату мира 2022 года в Катаре, написал в социальных сетях Фабрицио Романо.

Действующий контракт 35-летнего футболиста с ПСЖ рассчитан до 30 июня 2023 года.

Месси известен по выступлениям за испанскую «Барселону». В составе сине-гранатовых он провёл 778 матчей, в которых отличился 672 раза и сделал 303 результативные передачи.

Аргентинский футболист семь раз становился обладателем «Золотого мяча».

Ранее сообщалось, что Месси готов продлить контракт с ПСЖ.





