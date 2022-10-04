Итальянский журналист: Месси примет решение о своём будущем в ПСЖ после окончания сезона
- AP
Месси определится со своим будущим уже после завершения сезона. Сейчас форвард сборной Аргентины не хочет, чтобы что-то отвлекало его от футбола и подготовки к чемпионату мира 2022 года в Катаре, написал в социальных сетях Фабрицио Романо.
Действующий контракт 35-летнего футболиста с ПСЖ рассчитан до 30 июня 2023 года.
Месси известен по выступлениям за испанскую «Барселону». В составе сине-гранатовых он провёл 778 матчей, в которых отличился 672 раза и сделал 303 результативные передачи.
Аргентинский футболист семь раз становился обладателем «Золотого мяча».
Ранее сообщалось, что Месси готов продлить контракт с ПСЖ.