Le Parisien: Месси готов продлить контракт с ПСЖ
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Футболист комфортно чувствует себя во французском клубе и доволен работой главного тренера ПСЖ Кристофа Галтье, сообщает Le Parisien.
Напомним, что Месси перешёл в ПСЖ летом 2021 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 12 матчах, забил семь мячей и отдал восемь результативных передач.
Действующий контракт 35-летнего футболиста с ПСЖ рассчитан до 30 июня 2023 года.
Месси известен по выступлениям за испанскую «Барселону». В составе сине-гранатовых он провёл 778 матчей, в которых отличился 672 раза и сделал 303 результативные передачи.
Аргентинский футболист семь раз становился обладателем «Золотого мяча».
Ранее Галтье поделился мнением о Месси.