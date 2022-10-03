Le Parisien: Месси готов продлить контракт с ПСЖ

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси готов заключить новое соглашение с парижским клубом.

Футболист комфортно чувствует себя во французском клубе и доволен работой главного тренера ПСЖ Кристофа Галтье, сообщает Le Parisien.

Напомним, что Месси перешёл в ПСЖ летом 2021 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 12 матчах, забил семь мячей и отдал восемь результативных передач.

Действующий контракт 35-летнего футболиста с ПСЖ рассчитан до 30 июня 2023 года.

Месси известен по выступлениям за испанскую «Барселону». В составе сине-гранатовых он провёл 778 матчей, в которых отличился 672 раза и сделал 303 результативные передачи.

Аргентинский футболист семь раз становился обладателем «Золотого мяча».

Ранее Галтье поделился мнением о Месси.