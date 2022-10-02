Галтье: получаю невероятное удовольствие, наблюдая за Месси каждый день

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье поделился мнением о нападающем Лионеле Месси.

«Я получаю невероятное удовольствие, наблюдая за Месси каждый день. Месси — альтруистичный игрок, который способен вести игру и привык всегда забивать. Сможет ли он снова стать лучшим в мире? Да, если сохранит отличную форму. Он хорошо подготовлен и доволен», — приводит слова Галтье L'Equipe.

Летом 2021 года Месси перешёл в ПСЖ. В сезоне-2022/23 футболист участвовал в 11 матчах, забил шесть мячей и отдал восемь результативных передач.

По информации журналиста Николо Скиры, клуб хочет предложить Месси контракт до 2024 года с возможностью продления ещё на год.

Ранее мячи Месси и Мбаппе помогли ПСЖ обыграть «Ниццу» в матче Лиги 1.