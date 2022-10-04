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Гаджиев: ничего неожиданного, что Польша не пускает Сулейманова

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Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев высказался о запрете Польши на въезд россиянина Магомеда-Шапи Сулейманова для участия в матче Лиги конференций.
Гаджиев: ничего неожиданного, что Польша не пускает Сулейманова
  • РИА Новости

«Нет ничего неожиданного, что Польша не пускает Шапи. Я бы удивился, если бы пустили. УЕФА давно не хочет помогать. В некоторых случаях занимают более мягкую позицию, а так давно ничем не помогают», — цитирует Гаджиева «Чемпионат».

Сулейманова из-за российского гражданства не хотят пускать в Польшу на еврокубковый матч.

«Хапоэль» сыграет с «Лехом» на стадионе «Мейски» в Познани 6 октября.

Ранее агент оценил шансы Сулейманова сыграть в матче Лиги конференций в Польше.

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