Гаджиев: ничего неожиданного, что Польша не пускает Сулейманова
- РИА Новости
«Нет ничего неожиданного, что Польша не пускает Шапи. Я бы удивился, если бы пустили. УЕФА давно не хочет помогать. В некоторых случаях занимают более мягкую позицию, а так давно ничем не помогают», — цитирует Гаджиева «Чемпионат».
Сулейманова из-за российского гражданства не хотят пускать в Польшу на еврокубковый матч.
«Хапоэль» сыграет с «Лехом» на стадионе «Мейски» в Познани 6 октября.
Ранее агент оценил шансы Сулейманова сыграть в матче Лиги конференций в Польше.