Гаджиев: ничего неожиданного, что Польша не пускает Сулейманова

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев высказался о запрете Польши на въезд россиянина Магомеда-Шапи Сулейманова для участия в матче Лиги конференций.

«Нет ничего неожиданного, что Польша не пускает Шапи. Я бы удивился, если бы пустили. УЕФА давно не хочет помогать. В некоторых случаях занимают более мягкую позицию, а так давно ничем не помогают», — цитирует Гаджиева «Чемпионат».

Сулейманова из-за российского гражданства не хотят пускать в Польшу на еврокубковый матч.

«Хапоэль» сыграет с «Лехом» на стадионе «Мейски» в Познани 6 октября.

Ранее агент оценил шансы Сулейманова сыграть в матче Лиги конференций в Польше.