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В «Велесе» видят больше плюсов в переходе Второй лиги на схему весна-осень

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Владелец московского футбольного клуба «Велес» Евгений Шиленков высказался о переходе чемпионата России во Второй лиге на систему весна-осень.
В «Велесе» видят больше плюсов в переходе Второй лиги на схему весна-осень
  • Gettyimages.ru

«Думаю, исходя из инфраструктуры, климатических и финансовых вопросов, этот вариант проведения будет получше. Я ещё не до конца в курсе, по каким критериям принимали решение именно в ФНЛ, но явно оценивалась и готовность стадионов», — цитирует Шиленкова «Матч ТВ».

По его мнению, в летнее время во Второй лиге явно комфортнее, чем зимой или ранней весной.

«Это же не стадионы РПЛ. И для игроков, и для болельщиков проведение в такое время года не очень приятно, мягко скажем», — добавил он.

Наиль Измайлов после избрания на пост президента Футбольной национальной лиги (ФНЛ) 4 октября сообщил, что второй дивизион перейдёт на формат весна-осень.

Ранее президент махачкалинского клуба «Легион-Динамо» Шамиль Лахиялов высказался о результатах выборов президента ФНЛ.



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