Умар Нурмагомедов — Стерлингу: попробуй остановить меня, борец

Российский боец UFC легчайшего веса Умар Нурмагомедов ответил на заявление Алджамейна Стерлинга в свой адрес.

«Если ты потеряешь чемпионский пояс, попробуй остановить меня, борец. А если ты защитишь свой титул, я приду за тобой», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

26 июня 26-летний россиянин нанёс поражение Нэйту Манесcу в поединке на турнире UFC 57 в Лас-Вегасе (США). Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова победил единогласным решением судей.

Теперь на счету бойца 15 побед и ни одного поражения. В активе 30-летнего Манеcса 14 побед при двух поражениях.

Напомним, действующим чемпионом UFC в легчайшей весовой категории является Стерлинг.

Ранее Стерлинг оценил шансы Умара Нурмагомедова стать чемпионом UFC.