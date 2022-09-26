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Стерлинг оценил шансы Умара Нурмагомедова стать чемпионом UFC

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Американский боец в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг высказался о российском спортсмене Умаре Нурмагомедове.
Стерлинг оценил шансы Умара Нурмагомедова стать чемпионом UFC
  • Gettyimages.ru

«Умар, как обстоят дела с этим парнем? Молодой «Орёл», молодой проспект. Я считаю, что любой старый добрый американский борец удержит такого парня. Он силён, он талантлив, и он, без сомнений, может стать чемпионом в будущем, как и его двоюродный брат. Однако сейчас у трона есть король», — приводит слова Стерлинга издание MMA Fighting.

26 июня 26-летний россиянин нанёс поражение Нэйту Манесcу в поединке на турнире UFC 57 в Лас-Вегасе (США). Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова победил единогласным решением судей.

Теперь на счету бойца 15 побед и ни одного поражения. В активе 30-летнего Манеcса 14 побед при двух поражениях.

Напомним, действующим чемпионом UFC в легчайшей весовой категории является Алджэмейн Стерлинг.

Ранее Стерлинг высказался о перспективах 17-летнего американца Рауля Росаса Джуниора.

 

 

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