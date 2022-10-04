Президент «Легиона» рассказал о причинах, не позволивших клубу подписать Нурмагомедова

Президент «Легион-Динамо» Шамиль Лахиялов объяснил, почему бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов не стал выступать за махачкалинский клуб.

«Мы предлагали контракт Хабибу, разговаривали детально за столом. Но те аргументы, которые привёл Хабиб на тот момент, оказались весомее. Мы пришли к выводу, что пока Хабиб не готов», — цитирует Лахиялова Sport24.

По его словам, руководство клуба пытается разговаривать с Нурмагомедовым каждый раз, когда он приезжает в Махачкалу.

«Хабиб близко знаком с нашим тренером. На эту тему разговоры идут, мы пытаемся уговорить его. К сожалению, пока не получилось, но мы не опускаем руки», — заключил Лахиялов.

Нурмагомедов завершил спортивную карьеру в октябре 2020 года. Боец смешанных единоборств летом 2021 года был близок к подписанию контракта с «Легионом».

Ранее Лахиялов сообщил, что не считает себя проигравшим на выборах главы ФНЛ.









