Президент «Легиона» рассказал о причинах, не позволивших клубу подписать Нурмагомедова
- РИА Новости
«Мы предлагали контракт Хабибу, разговаривали детально за столом. Но те аргументы, которые привёл Хабиб на тот момент, оказались весомее. Мы пришли к выводу, что пока Хабиб не готов», — цитирует Лахиялова Sport24.
По его словам, руководство клуба пытается разговаривать с Нурмагомедовым каждый раз, когда он приезжает в Махачкалу.
«Хабиб близко знаком с нашим тренером. На эту тему разговоры идут, мы пытаемся уговорить его. К сожалению, пока не получилось, но мы не опускаем руки», — заключил Лахиялов.
Нурмагомедов завершил спортивную карьеру в октябре 2020 года. Боец смешанных единоборств летом 2021 года был близок к подписанию контракта с «Легионом».
Ранее Лахиялов сообщил, что не считает себя проигравшим на выборах главы ФНЛ.