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Президент «Легиона» рассказал о причинах, не позволивших клубу подписать Нурмагомедова

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Президент «Легион-Динамо» Шамиль Лахиялов объяснил, почему бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов не стал выступать за махачкалинский клуб.
Президент «Легиона» рассказал о причинах, не позволивших клубу подписать Нурмагомедова
  • РИА Новости

«Мы предлагали контракт Хабибу, разговаривали детально за столом. Но те аргументы, которые привёл Хабиб на тот момент, оказались весомее. Мы пришли к выводу, что пока Хабиб не готов», — цитирует Лахиялова Sport24.

По его словам, руководство клуба пытается разговаривать с Нурмагомедовым каждый раз, когда он приезжает в Махачкалу.

«Хабиб близко знаком с нашим тренером. На эту тему разговоры идут, мы пытаемся уговорить его. К сожалению, пока не получилось, но мы не опускаем руки», — заключил Лахиялов.

Нурмагомедов завершил спортивную карьеру в октябре 2020 года. Боец смешанных единоборств летом 2021 года был близок к подписанию контракта с «Легионом».

Ранее Лахиялов сообщил, что не считает себя проигравшим на выборах главы ФНЛ.



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