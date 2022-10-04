Митрофанов: выборы президента ФНЛ прошли в честной и справедливой борьбе

Максим Митрофанов, исполняющий обязанности генерального секретаря РФС, прокомментировал итоги выборов президента Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

«Выборы президента ФНЛ прошли прекрасно, в честной и справедливой борьбе», — цитирует Митрофанова «Спорт-Экспресс».

4 октября состоялись выборы президента организации на общем собрании клубов лиги. За Измайлова было отдано 53 голоса участников общего собрания, за второго кандидата, Шамиля Лахиялова, — 11.

Срок полномочий нового президента лиги составляет четыре года.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о назначении Наиля Измайлова на пост президента Первой лиги.