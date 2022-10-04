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Экс-игрок «Ахмата» Маурисио рассказал, как Кадыров подарил ему бутсы с бриллиантами

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Футболист «Родины» бразилец Маурисио рассказал о подарке от главы Чечни Рамзана Кадырова во время выступлений за «Ахмат».
Экс-игрок «Ахмата» Маурисио рассказал, как Кадыров подарил ему бутсы с бриллиантами
  • РИА Новости

«Кадыров как-то подарил мне бутсы с бриллиантами. Позвонил мне и пригласил на ужин к себе в резиденцию. Там он вручил мне большую коробку. Подумал: «Это реально бутсы с бриллиантами?!» — цитирует Маурисио Sport24.

Он также подчеркнул, что данный подарок хранит дома в сейфе.

33-летний хавбек выступал за «Флуминенсе», «Ахмат», «Зенит», ПАОК. В 2020 году бразилец выступал за «Панатинаикос», за который провёл 56 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее Маурисио сообщил, что готов получить российский паспорт.

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