Экс-игрок «Ахмата» Маурисио рассказал, как Кадыров подарил ему бутсы с бриллиантами

Футболист «Родины» бразилец Маурисио рассказал о подарке от главы Чечни Рамзана Кадырова во время выступлений за «Ахмат».

«Кадыров как-то подарил мне бутсы с бриллиантами. Позвонил мне и пригласил на ужин к себе в резиденцию. Там он вручил мне большую коробку. Подумал: «Это реально бутсы с бриллиантами?!» — цитирует Маурисио Sport24.

Он также подчеркнул, что данный подарок хранит дома в сейфе.

33-летний хавбек выступал за «Флуминенсе», «Ахмат», «Зенит», ПАОК. В 2020 году бразилец выступал за «Панатинаикос», за который провёл 56 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее Маурисио сообщил, что готов получить российский паспорт.