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Экс-игрок «Зенита» Маурисио сообщил, что готов получить российский паспорт

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Бывший полузащитник «Зенита» Жозе Маурисио высказался о возможном получении гражданства России.
Экс-игрок «Зенита» Маурисио сообщил, что готов получить российский паспорт
  • РИА Новости

«Начиная с 2016-го. Кому-то в интервью я рассказал, что готов получить российский паспорт. Эту тему много обсуждали в медиа. Почему нет? Если это возможно юридически, то я готов», — цитирует Маурисио Sport24.

33-летний хавбек выступал за «Флуминсе», «Ахмат», «Зенит», ПАОК. В 2020 году бразилец выступал за «Панатинаикос», за который провёл 56 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее стал известен основной кандидат на пост главного тренера «Зенита-2».

 

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