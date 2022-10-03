Экс-игрок «Зенита» Маурисио сообщил, что готов получить российский паспорт

Бывший полузащитник «Зенита» Жозе Маурисио высказался о возможном получении гражданства России.

«Начиная с 2016-го. Кому-то в интервью я рассказал, что готов получить российский паспорт. Эту тему много обсуждали в медиа. Почему нет? Если это возможно юридически, то я готов», — цитирует Маурисио Sport24.

33-летний хавбек выступал за «Флуминсе», «Ахмат», «Зенит», ПАОК. В 2020 году бразилец выступал за «Панатинаикос», за который провёл 56 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал три результативные передачи.

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