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Стал известен основной кандидат на пост главного тренера «Зенита-2»

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Иван Шабаров является основным кандидатом на пост главного тренера «Зенита-2».
Стал известен основной кандидат на пост главного тренера «Зенита-2»
  • Legion-Media

Как сообщает «Чемпионат», Шабаров — основной кандидат на пост главного тренера петербургской команды.

На данный момент он является старшим тренером сборной России игроков 2004 года рождения.

Напомним, что Владислав Радимов возглавлял «Зенит-2» с 2018 года. Он также работал в фарм-клубе петербургской команды с 2013 по 2017 год.

Временно исполняющим обязанности главного тренера «Зенита-2» стал Дмитрий Давыдов.

Ранее Радимов назначен советником генерального директора «Зенита» по развитию молодёжного футбола.

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