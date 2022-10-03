Радимов назначен советником генерального директора «Зенита» по развитию молодёжного футбола

Владислав Радимов занял должность советника генерального директора «Зенита» Александра Медведева по развитию молодёжного футбола.

Об этом сообщает пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Напомним, что Радимов возглавлял «Зенит-2» с 2018 года. Он также работал в фарм-клубе петербургской команды с 2013 по 2017 год.

Временно исполняющим должность главного тренера «Зенита-2» стал Дмитрий Давыдов.

Радимов выступал за сине-бело-голубых с 2003 по 2008 год. В составе «Зенита» становился чемпионом РПЛ, победителем Кубка и Суперкубка УЕФА.

Ранее бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Аршавин оценил шансы клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в борьбе за чемпионство с командой из Санкт-Петербурга.