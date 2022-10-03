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Аршавин: «Зенит» во всех компонентах сильнее остальных команд РПЛ

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Аршавин оценил шансы клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в борьбе за чемпионство с командой из Санкт-Петербурга.

«Зенит» во всех компонентах сильнее остальных. Хотя болельщики «Спартака» могут быть не согласны. Проиграть чемпионство «Зенит» может только сам себе», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

«Зенит» на стадионе «Газпром Арена» со счётом 3:1 обыграл в 11-м туре чемпионата России «Ростов».

«Зенит» имеет в своём активе 29 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Далее расположились ЦСКА (23), «Ростов» (22), «Спартак» (22), «Краснодар» (20).

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