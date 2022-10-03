Терюшков отреагировал на новость, что экс-гимнастка сборной России получила гражданство США

Член комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Роман Терюшков отреагировал на то, что олимпийская чемпионка в групповом многоборье в составе сборной России Анастасия Назаренко получила паспорт США.

«Человек давно уехал, живёт там. Конечно, подобного рода вечеринки точно выглядят для нашего человека странновато. Видимо, она уже глубоко американка, и здесь ничего такого искать не стоит. Понятно, что если бы её переезд был осуществлён после начала СВО, то это была бы совсем другая история», — цитирует Терюшкова «Матч ТВ».

Он также подчеркнул, что Назаренко много лет живёт в США и обвинять её в чём-то неуместно.

Гимнастка поделилась фотографией в социальных сетях, где она позирует на фоне стены, которая украшена в цветах американского флага и надписью USA.

Напомним, что Назаренко является трёхкратной чемпионкой мира, трёхкратной чемпионкой Универсиады и трёхкратной чемпионкой Европы. Она также имеет звание заслуженного мастера спорта России.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал решение Назаренко получить американское гражданство.