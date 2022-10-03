Тихонов: осуждаю смену гражданства в такие тяжёлые для России времена

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал решение гимнастки Анастасии Назаренко получить американское гражданство.

«Осуждаю смену гражданства в такие тяжёлые для России времена. Это не красит наших спортсменов, но что сейчас сделаешь? К сожалению, такова сегодняшняя реальность», — цитирует Тихонова Sport24.

Напомним, что Назаренко поделилась фотографией в социальных сетях, где она позирует на фоне стены в цветах американского флага и с надписью USA.

Гимнастка является трёхкратной чемпионкой мира, трёхкратной чемпионкой Универсиады и трёхкратной чемпионкой Европы. Она также имеет звание заслуженного мастера спорта России.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер отреагировала на то, что Назаренко получила паспорт США.