Тихонов: осуждаю смену гражданства в такие тяжёлые для России времена
- РИА Новости
«Осуждаю смену гражданства в такие тяжёлые для России времена. Это не красит наших спортсменов, но что сейчас сделаешь? К сожалению, такова сегодняшняя реальность», — цитирует Тихонова Sport24.
Напомним, что Назаренко поделилась фотографией в социальных сетях, где она позирует на фоне стены в цветах американского флага и с надписью USA.
Гимнастка является трёхкратной чемпионкой мира, трёхкратной чемпионкой Универсиады и трёхкратной чемпионкой Европы. Она также имеет звание заслуженного мастера спорта России.
Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер отреагировала на то, что Назаренко получила паспорт США.