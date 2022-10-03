Винер отреагировала на новость, что экс-гимнастка сборной России получила гражданство США
- РИА Новости
«Назаренко после Олимпийских игр в Лондоне уехала со своим любимым человеком, за которого вышла замуж. Естественно, что через столько лет получила гражданство», — сказала Винер в эфире «Матч ТВ».
Гимнастка поделилась фотографией в социальных сетях, где она позирует на фоне стены, которая украшена в цветах американского флага и с надписью USA.
Напомним, что Назаренко является трёхкратной чемпионкой мира, трёхкратной чемпионкой Универсиады и трёхкратной чемпионкой Европы. Она также имеет звание заслуженного мастера спорта России.
Ранее олимпийская чемпионка Назаренко отпраздновала получение американского паспорта.