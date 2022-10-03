военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Эммерсон — о приостановке контрактов: это не связано с переживаниями за Россию или Украину

Короткая ссылка
Защитник «Урала» Эммерсон рассказал о решении легионеров приостановить контракты с российскими командами.
Эммерсон — о приостановке контрактов: это не связано с переживаниями за Россию или Украину
  • Gettyimages.ru

«Тем, у кого есть варианты продолжения карьеры в другом месте, не составит труда покинуть страну. Я понимаю, когда уезжают украинцы, но в случае с остальными… Это однозначно не связано с переживаниями за Россию или Украину», — цитирует Эммерсона Sport24.

Напомним, что ФИФА разрешила российским легионерам в одностороннем порядке расторгать контракт с клубами.

Эммерсон присоединился к «Уралу» в 2022 году. Он провёл за команду девять матчей, но не отметился результативными действиями.

Ранее Эммерсон рассказал о работе под руководством Сергея Юрана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить