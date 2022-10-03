Эммерсон — о приостановке контрактов: это не связано с переживаниями за Россию или Украину

Защитник «Урала» Эммерсон рассказал о решении легионеров приостановить контракты с российскими командами.

«Тем, у кого есть варианты продолжения карьеры в другом месте, не составит труда покинуть страну. Я понимаю, когда уезжают украинцы, но в случае с остальными… Это однозначно не связано с переживаниями за Россию или Украину», — цитирует Эммерсона Sport24.

Напомним, что ФИФА разрешила российским легионерам в одностороннем порядке расторгать контракт с клубами.

Эммерсон присоединился к «Уралу» в 2022 году. Он провёл за команду девять матчей, но не отметился результативными действиями.

Ранее Эммерсон рассказал о работе под руководством Сергея Юрана.