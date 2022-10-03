Эммерсон: если ты подчинённый Юрана, тебе лучше с ним помалкивать

Защитник «Урала» Эммерсон рассказал о работе под руководством Сергея Юрана.

«Юран — сложный человек. Но, если смотришь на него как на тренера, тебя это мало волнует. Если ты его подчинённый, тебе лучше помалкивать. С ним будь осторожен — вот что посоветую тем, кто попадёт к Юрану», — цитирует футболиста Sport24.

Напомним, что Эммерсон и Юран вместе работали в «СКА-Хабаровске».

10 августа «Химки» расторгли контракт со специалистом по соглашению сторон. За свою карьеру Юран дважды возглавлял «Химки». В 2008 году он помог команде остаться в РПЛ, а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.

Ранее Юран сообщил, что готов рассмотреть предложение возглавить сборную России по футболу.