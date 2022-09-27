Юран сообщил, что готов рассмотреть предложение возглавить сборную России по футболу

Бывший тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран рассказал о желании стать тренером сборной России.

«Предложат — обязательно рассмотрю. Сейчас самое время плодотворно работать со сборной России: есть много талантливой молодёжи, надо проводить много товарищеских матчей. Не надо посыпать голову пеплом, что нет чемпионата мира или Европы. Всё равно мы вернёмся в Европу!» — цитирует Юрана «РБ Спорт».

«Химки» 10 августа расторгли контракт со специалистом по соглашению сторон. За свою карьеру Юран дважды возглавлял «Химки». В 2008 году он помог команде остаться в РПЛ, а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.

Действующим главным тренером сборной России является Валерий Карпин.

Ранее Юран выразил уверенность, что российский футбол вернётся на международную арену в 2026 году.