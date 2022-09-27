военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Юран сообщил, что готов рассмотреть предложение возглавить сборную России по футболу

Короткая ссылка
Бывший тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран рассказал о желании стать тренером сборной России.
Юран сообщил, что готов рассмотреть предложение возглавить сборную России по футболу
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Предложат — обязательно рассмотрю. Сейчас самое время плодотворно работать со сборной России: есть много талантливой молодёжи, надо проводить много товарищеских матчей. Не надо посыпать голову пеплом, что нет чемпионата мира или Европы. Всё равно мы вернёмся в Европу!» — цитирует Юрана «РБ Спорт».

«Химки» 10 августа расторгли контракт со специалистом по соглашению сторон. За свою карьеру Юран дважды возглавлял «Химки». В 2008 году он помог команде остаться в РПЛ, а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.

Действующим главным тренером сборной России является Валерий Карпин.

Ранее Юран выразил уверенность, что российский футбол вернётся на международную арену в 2026 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить