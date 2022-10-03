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Анчелотти назвал Кварацхелию особенным игроком

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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказал мнение о полузащитнике «Наполи» Хвиче Кварацхелии.
Анчелотти назвал Кварацхелию особенным игроком
  • РИА Новости

«Стал ли Кварацхелия сюрпризом? Только для тех, кто его не знал. Мы следили за ним ещё тогда, когда я работал в «Наполи». Он особенный игрок», — цитирует Анчелотти Rai Sport.

Кварацхелия присоединился к батумскому «Динамо» 24 марта, после расторжения контракта с «Рубином», за который он выступал с 2019 года. За время, проведённое в составе российской команды, футболист сыграл в 73 матчах, забил девять мячей и сделал 18 результативных передач. Летом 2022 года хавбек перешёл в «Наполи».

В нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в девяти матчах за «Наполи» во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее Юрий Сёмин сравнил игру Кварацхелии и Андрея Аршавина.

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