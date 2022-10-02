Петржела: даже «Ростов» Карпина не может стать в один ряд с «Зенитом
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«Нет команды, которая могла бы стать в один ряд с «Зенитом», даже «Ростов» Карпина», — цитирует Петржелу Metaratings.ru.
Он также подчеркнул, что петербургский клуб интересуется только победой в РПЛ. По его словам, у «Зенита» не начнётся спад после поражения от «Спартака» в Кубке России.
Игра на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Сергея Семака.
«Зенит» имеет в своём активе 29 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» с 22 баллами находится на третьем месте.
Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от матча 11-го тура чемпионата России, в котором «Зенит» обыграл «Ростов».