Петржела: даже «Ростов» Карпина не может стать в один ряд с «Зенитом

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался после победы петербуржцев над «Ростовом» в 11-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Нет команды, которая могла бы стать в один ряд с «Зенитом», даже «Ростов» Карпина», — цитирует Петржелу Metaratings.ru.

Он также подчеркнул, что петербургский клуб интересуется только победой в РПЛ. По его словам, у «Зенита» не начнётся спад после поражения от «Спартака» в Кубке России.

Игра на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Сергея Семака.

«Зенит» имеет в своём активе 29 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» с 22 баллами находится на третьем месте.

Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от матча 11-го тура чемпионата России, в котором «Зенит» обыграл «Ростов».