Червиченко: «Ростов» не ставил автобус, а пытался играть на встречных курсах с «Зенитом»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от матча 11-го тура чемпионата России, в котором «Зенит» обыграл «Ростов».

«Отличная игра получилась. Самое главное, что «Ростов» не закрывался, не ставил автобус, а пытался играть на встречных курсах, в каких-то моментах выглядел лучше», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что петербургский клуб в матче с ростовской командой имел явное преимущество.

Игра на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Сергея Семака.

В составе петербургского клуба мячи забили Малком (15-я минута), Вендел (65-я), Далер Кузяев (77-я). У «Ростова» отличился Николай Комличенко (47-я).

«Зенит» имеет в своём активе 29 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» с 22 баллами находится на третьем месте.

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, как можно бороться с мотивированным «Зенитом».