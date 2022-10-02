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Карпин рассказал, как можно бороться с мотивированным «Зенитом»

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результат матча 11-го тура чемпионата России по футболу с петербургским «Зенитом».
Карпин рассказал, как можно бороться с мотивированным «Зенитом»
  • РИА Новости

«Как можно бороться с мотивированным «Зенитом»? «Ростов» показал как. Вот так, как мы играли до замен. Были бы у нас на замене человек восемь сборников, как у «Зенита», возможно, был бы другой результат», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

Вместе с тем главный тренер сборной России затруднился ответить на вопрос о победителе чемпионата страны сезона-2022/23. На вопрос, верит ли он, что «Зенит» не станет чемпионом, Карпин сказал:

«Да мне вот это «верите и не верите» по барабану. Что думать об этом? Мне о «Ростове» надо думать».

Игра на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Сергея Семака.

В составе петербургского клуба мячи забили Малком (15-я минута), Вендел (65-я), Далер Кузяев (77-я). У «Ростова» отличился Николай Комличенко (47-я).

«Зенит» имеет в своём активе 29 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» с 22 баллами находится на третьем месте.

Ранее: полузащитник Андрей Мостовой признан лучшим игроком «Зенита» в сентябре по версии болельщиков.





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