Карпин рассказал, как можно бороться с мотивированным «Зенитом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результат матча 11-го тура чемпионата России по футболу с петербургским «Зенитом».

«Как можно бороться с мотивированным «Зенитом»? «Ростов» показал как. Вот так, как мы играли до замен. Были бы у нас на замене человек восемь сборников, как у «Зенита», возможно, был бы другой результат», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

Вместе с тем главный тренер сборной России затруднился ответить на вопрос о победителе чемпионата страны сезона-2022/23. На вопрос, верит ли он, что «Зенит» не станет чемпионом, Карпин сказал:

«Да мне вот это «верите и не верите» по барабану. Что думать об этом? Мне о «Ростове» надо думать».

Игра на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Сергея Семака.

В составе петербургского клуба мячи забили Малком (15-я минута), Вендел (65-я), Далер Кузяев (77-я). У «Ростова» отличился Николай Комличенко (47-я).

«Зенит» имеет в своём активе 29 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» с 22 баллами находится на третьем месте.

Ранее: полузащитник Андрей Мостовой признан лучшим игроком «Зенита» в сентябре по версии болельщиков.











