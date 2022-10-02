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Терюшков объяснил, почему в «Химках» есть задолженность по зарплатам футболистам

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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил, что задолженность по зарплатам футболистам подмосковных «Химок» связана с отсутствием у нового менеджмента команды права подписи, все причитающиеся денежные средства будут выплачены игрокам к 10 октября.
Терюшков объяснил, почему в «Химках» есть задолженность по зарплатам футболистам
  • РИА Новости

«Это техническая история, сейчас просто права подписи нет. Сменился директор, все замы, поэтому сейчас право подписи в налоговой и банках всё оформляется. До 10 октября всё выплатим, у нас проблем с этим нет», — цитирует Терюшкова ТАСС.

По информации СМИ, сумма долга перед сотрудниками в клубе составляет более 300 млн рублей.

По ходу сезона-2022/23 в «Химках» уволили двух главных тренеров — Сергея Юрана и Николая Писарева, также из клуба ушёл генеральный директор Дмитрий Ульянов.

Ранее защитник «Химок» Брайан Идову рассказал о ситуации с зарплатами в подмосковном клубе.

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