Терюшков объяснил, почему в «Химках» есть задолженность по зарплатам футболистам
- РИА Новости
«Это техническая история, сейчас просто права подписи нет. Сменился директор, все замы, поэтому сейчас право подписи в налоговой и банках всё оформляется. До 10 октября всё выплатим, у нас проблем с этим нет», — цитирует Терюшкова ТАСС.
По информации СМИ, сумма долга перед сотрудниками в клубе составляет более 300 млн рублей.
По ходу сезона-2022/23 в «Химках» уволили двух главных тренеров — Сергея Юрана и Николая Писарева, также из клуба ушёл генеральный директор Дмитрий Ульянов.
Ранее защитник «Химок» Брайан Идову рассказал о ситуации с зарплатами в подмосковном клубе.