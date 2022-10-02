Идову: последний раз получал деньги в конце июля, играю из-за любви к футболу

Защитник «Химок» Брайан Идову рассказал о ситуации с зарплатами в подмосковном клубе.

«Последний раз получал деньги в конце июля. Мы же играем не из-за денег, а из-за любви к футболу. Понятное дело, что у кого-то есть финансовые вопросы, кому-то на что-то деньги нужны. Что поделать? Просто работаем и ждём», — цитирует Идову «РБ Спорт».

По информации СМИ, сумма долга перед сотрудниками в клубе составляет более 300 млн рублей.

По ходу сезона-2022/23 в «Химках» уволили двух главных тренеров — Сергея Юрана и Николая Писарева, также из клуба ушёл генеральный директор Дмитрий Ульянов.

Ранее нападающий «Химок» Илья Кухарчук прокомментировал информацию о сложной финансовой ситуации в клубе.